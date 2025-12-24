الأخبار
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
(إسرائيل) توظّف وقف النار غطاءً لمواصلة الإبادة
24 ديسمبر 2025 . الساعة: 09:42 ص
الرسالة نت
كلمات مفتاحية
حرب غزة
وقف النار
حرب الابادة
أخبار رئيسية
فجرٌ بلا إنذار في سلوان.. هكذا هدم الاحتلال بناية “الوعد” وشرد 12 عائلة مقدسية
من بين الركام… مركز التميز يعيد الحياة للتعليم شمال غزة
رامز الصوري… المسيحي الذي لم يحتفل بالميلاد للعام الثالث
الشيكل يسجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات مقابل الدولار
دخول الهواتف لغزة: رفاهية مستجدة في ظل أزمة إنسانية ومخاطر أمنية محتملة
لانا زعرب.. صراع مع مرض نادر مرهون بتحويلة طبية
هكذا تُصادَر الأرض بصمت.. بلدة دورا تحاصر بمشروع استيطاني جديد اسمه “ناحال دورون”
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
%60 ارتفعت نسبة الأطفال الخدج في بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة.
انفوجرافيك:
الصيد البحري في غزة… قطاع مُدمَّر
انفوجرافيك:
كيف تدار المساعدات كأداة سياسية بعد الحرب؟
