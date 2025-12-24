محكمة تونسية تصدر أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 11 متهمًا في اغتيال محمد الزواري

أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن مدى الحياة على 11 متهمًا في قضية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، العضو في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وأعلن عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي عن الحكم عبر منصة "فيسبوك" مساء أمس الثلاثاء، عقب جلسة عقدتها الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وقال الجماعي إن المحكمة أصدرت "أحكامًا مؤبدة (مدى الحياة) على متهمين لم يحضر منهم أحد، وجميعهم في حالة فرار"، موضحًا أن المتهمين الـ11 حوكموا بتهمة القتل العمد للمهندس محمد الزواري.

والمتهمون هم: إيريك ساراك وآلان كامزيتش، وهما المنفذان ويحملان الجنسية البوسنية، إضافة إلى ستة أجانب آخرين وثلاثة تونسيين، وفق ما كشفت عنه السلطات التونسية في وقت سابق.

ويُشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أعادت فتح ملف قضية الشهيد محمد الزواري يوم 5 ديسمبر 2025.

وشملت الأبحاث في القضية 11 متهمًا جميعهم في حالة فرار، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر فيها إلى يوم 23 ديسمبر 2025، وذلك لتنفيذ حكم تحضيري يقضي بالاطلاع على ملف تحقيقي ثانٍ مرتبط بالقضية.

ويُذكر أن المهندس الطيار محمد الزواري اغتيل أمام منزله بمدينة صفاقس يوم 15 ديسمبر 2016، وكان ينتمي إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان بتاريخ 17 ديسمبر أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" يقف وراء عملية الاغتيال.