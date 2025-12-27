وزارة الصحة بغزة: 29 شهيدًا و8 إصابات خلال 48 ساعة

قالت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، إن 29 شهيدًا (منهم 4 شهداء جدد، و25 شهيدًا انتشال) و 8 إصابات، وصلوا مشافي قطاع غزة خلال 48 ساعة.

وأكدت الوزارة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ إجمالي الشهداء 414 شهيدًا وإجمالي الإصابات 1,142 مصابًا، وإجمالي الانتشال 679 شهيدًا.

وأفادت بأن ومنذ بداية العدوان منذ 7 أكتوبر 2023، بلغ تراكمي الشهداء 71,266 وتراكمي الإصابات 171,219.

ونوهت إلى أنه تم إضافة 292 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 19/12/2025الى 26/12/2025.