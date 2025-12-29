الدفاع المدني: 25 وفاة وانهيار 18 بناية سكنية بفعل المنخفضات الجوية في غزة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمود بصل إنه منذ بدء تأثير المنخفضات الجوية على قطاع غزة انهارت 18 بناية سكنية بشكل كامل ما خلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة، كما تعرّضت أكثر من 110 بنايات سكنية لانهيارات جزئية خطيرة تشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف المواطنين القاطنين فيها أو بمحيطها.

وأوضح أن شدة الرياح وغزارة الأمطار أدت إلى تطاير وغرق أكثر من 90% من خيام النازحين، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية القائمة، مشيرًا إلى أن خيام المواطنين تضررت وغرقت في مختلف مناطق قطاع غزة ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت وتسبّب في تلف الملابس والأفرشة والأغطية وفاقم من معاناة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تلقّت أكثر من 700 مناشدة ونداء استغاثة منذ بدء هذا المنخفض الجوي تنوّعت بين إنقاذ محاصرين بالمياه والتعامل مع انهيارات وأضرار جسيمة.

وبيّن أن تداعيات هذه المنخفضات الجوية أسفرت عن وفاة 25 مواطنًا من بينهم ستة أطفال قضوا نتيجة البرد القارس فيما توفي الآخرون جرّاء انهيارات المباني والسقوط في آبار وبرك تجميع مياه الأمطار.

وجدّد المتحدث باسم الدفاع المدني دعوته العاجلة إلى العالم والمجتمع الدولي للتحرّك الفوري والجاد لإغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة قبل تفاقم الكارثة بشكّل أكبر، مؤكدًا أن الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة إذ لم توفّر الحماية من البرد ولا من الأمطار ولم تعد صالحة كحل إنساني في ظل هذه الظروف القاسية، مطالبًا بالبدء الفوري والعاجل بعملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وتحمي حياته.