بين الجوع والمرض.. جودي حنون في مواجهة الموت

في أحد مستشفيات قطاع غزة، تكافح الطفلة جودي حنون (8 سنوات) من أجل البقاء وسط أسوأ أزمة صحية يواجهها الأطفال منذ سنوات.

جندي صغير في معركة أكبر ضد الجوع والمرض ونقص المناعة، نتجت كلها عن تفاقم أزمة الغذاء ونقص الخدمات الطبية في القطاع.

تعاني جودي من سوء تغذية حاد وتأخر شديد في النمو بسبب نقص المناعة الخطير، ما أدى إلى تقرحات جلدية شديدة، آلام صدرية حادة، التهابات رئوية خطيرة، اصفرار الجلد والعينين نتيجة تضخم الكبد والطحال، هزال شديد، وارتفاع خطير في درجات الحرارة.

تحتاج حالة جودي إسعافًا عاجلًا خارج القطاع لإنقاذ حياتها قبل فوات الأوان.

وما يزيد الألم أن جودي فقدت شقيقتيها سابقًا لنفس المرض والأعراض، بينما يعاني شقيقان آخران من شلل دماغي نتيجة الظروف الصحية المتدهورة وضعف المناعة.

في ظل النقص الحاد في الإمكانات والمعدات الطبية، عجز الأطباء في غزة عن تقديم العلاج اللازم، محذرين من تدهور سريع في حالتها الصحية.

وتكشف تقارير صحية وإغاثية أن أزمة سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية. ففي شهر مايو فقط، تم تشخيص أكثر من 5,000 طفل دون 5 سنوات بسوء تغذية، منهم 636 حالة شديدة الحدة تحتاج رعاية طبية متخصصة.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 54,000 طفل في غزة يعانون من سوء تغذية حاد ويحتاجون إلى علاج عاجل، بما في ذلك 12,800 طفل في حالة هزال شديد.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن 74 حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية تم تسجيلها في عام 2025 حتى يوليو، منها 24 طفلًا دون سن الخامسة، ما يعكس ارتفاعًا مقلقًا في الوفيات بين الأطفال بسبب الأزمة الغذائية والصحية.

هذه الأرقام تخبيء خلفها وجوه وأسماء وأجساد صغيرة انهكها الجوع والمرض. وتراجع في فرص البقاء والحياة الصحية، وسط نقص الغذاء والمياه النظيفة، وانهيار الخدمات الصحية، وتحديات التحويلات العلاجية إلى الخارج.