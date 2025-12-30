العليمي يمنح الإمارات مهلة 24 ساعة للانسحاب ويُلغي اتفاقية الدفاع المشترك

دعا رئيس "مجلس القيادة" في اليمن، رشاد العليمي، صباح اليوم الثلاثاء، دولة الإمارات العربية سحب قواتها والخروج من اليمن خلال 24 ساعة. مؤكدًا: "نحن أقوياء بدعم التحالف بقيادة السعودية".

وأعلن العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات. مُطالبًا القوات الإماراتية الخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة. بينما صرح بأن "دور الإمارات أصبح موجهاً ضد أبناء الشعب اليمني".

وقال "العليمي" في كلمة متلفزة، إن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة. مضيفًا: "لم نتقاعس يوماً عن مواجهة التهديدات الإرهابية".

وأكد أن "المجلس الانتقالي امتنع عن تلبية دعواتنا لمعالجة الخلافات واتخاذ القرارات". مُشددًا على أن "شحن أسلحة بسفينتين من الفجيرة بالإمارات إلى المجلس الانتقالي خطوة تصعيدية".

وأعلن "العليمي" فرض حظر جوي وبحري وبري لـ 72 ساعة في اليمن، وإعلان الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. منوهًا إلى أنه "يُستثنى من الحظر الجوي والبري والبحري ما يصدر من التحالف".

وأضاف رئيس مجلس القيادة اليمني: "على قوات درع الوطن التحرك وتسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة". مشيراً إلى منح محافظي حضرموت والمهرة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين.

وتابع: "نرفض استغلال القضية الجنوبية لتعطيل المؤسسات الدستورية، ودماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه". مُعلنًا: "اتخذنا عدة قرارات لحماية المدنيين سنعلن عنها لاحقاً".

وفجر اليوم الثلاثاء، قصف سلاح الجوي السعودي معدات عسكرية في ميناء المكلا اليمني، تبين لاحقًا أنها وصلت من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى الميناء في طريقها إلى المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن.