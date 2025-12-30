الأخبار
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
80% من مساكن مسيحيي غزة دمرها الاحتلال خلال الحرب
30 ديسمبر 2025 . الساعة: 09:30 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/309036
كلمات مفتاحية
حرب غزة
7 اكتوبر
مساكن مسيحيي غزة
أخبار رئيسية
الضفة على مقصلة التقسيم.. مخطط العزل الكبير وخنق القدس
مياه ملوثة وحصار مستمر.. الكبد الوبائي يهدد حياة الأطفال في غزة
خطاب أبو عبيدة: رسائل الاستمرارية في توقيت سياسي حاسم
أبو عبيدة.. أيقونة عالمية للمقاومة اشتبكت مع الاحتلال وكسرت روايته
أبو عبيدة… وترجل صوت غزة الذي صدح على مدار عشرين عامًا
عام الانهيار الكبير.. حصاد الاقتصاد في غزة لعام 2025
في الضفة... الفلسطينيون يراقبون ضياع أراضيهم باسم القانون (الإسرائيلي)
