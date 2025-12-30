ألوية الناصر تنعى قادة من كتائب القسام وتؤكد مواصلة نهج المقاومة

نعت ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين، كوكبة من القادة الأطهار في كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، مشددة على مواصلة درب المقاومة والجهاد.

وقالت الألوية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "بكل معاني الفخر والاحتساب ننعى القادة محمد السنوار، ومحمد شبانة وحكم العيسى، ورائد سعد، وحذيفة الكحلوت، الذين ارتقوا إلى العلا في معركة طوفان الأقصى، على طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى وتطهير أرض فلسطين من دنس الصهاينة بعد مسيرة طويلة بالجهاد والمقاومة والعطاء والتضحيات والإنجازات العظيمة".

وأضافت "نحن على ثقة تامة بثبات وصلابة إخواننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وحركة المقاومة الإسلامية حماس، بما يمتلكونه من إيمان ونهج جهادي مقاوم وأصيل، وتجربة عملية حافلة بالنجاحات والإنجازات وبنية متماسكة وقدرة على تجاوز كافة الصعوبات".

وشددت الألوية على أن مقاومة شعبنا الفلسطيني الباسلة هي مقاومة حية وحاضرة في وجدان وقلب وعقل كل فلسطيني وعربي ومسلم وحر، لافتة إلى أن دماء الشهداء ستشعل جذوة الأمل والعزيمة في قلوب أحرار العالم والمجاهدين في كل ساحات المواجهة والمقاومة في فلسطين واليمن ولبنان وإيران، وستبقى المقاومة هي الأمل والطريق الوحيد للتخلص من الورم السرطاني الإسرائيلي.

وتابعت "نجدد العهد بالوفاء لكافة الشهداء الذين ستبقى إسهاماتهم الكبيرة في ساحات الجهادة خالدة، ودافعاً لمزيد من الصمود والثبات حتى زوال الكيان الإسرائيلي المجرم".