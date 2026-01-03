حصاد 2025 حصاد 2025

 "مباحث التموين" تضبط أكثر من 4 آلاف لتر زيت زيتون مغشوش في خان يونس

ضبطت مباحث التموين بشرطة محافظة خان يونس، خلال جولة تفتيشية مشتركة مع اللجنة الغذائية بالمحافظة، كمية تُقدّر بـ 4 آلاف ومئتي لتر من زيت الزيتون المغشوش -تظهر عليه علامات الفساد- كانت بحوزة تاجرين.

وقال مدير مباحث التموين في خان يونس إن الطواقم المختصة عثرت على الكمية المضبوطة وهي تحمل مؤشرات واضحة على الفساد، مشيراً إلى ضبطها وتحريزها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأوضح أن الكمية كانت بحوزة التاجر (ع.ن) والتاجر (هـ.ش)، لافتاً إلى تشكيل لجنة مختصة لضمان عدم استخدامها للاستهلاك الآدمي، وإتلافها.

 وأكد مدير مباحث التموين استمرار تكثيف الجولات اليومية برفقة الطواقم التفتيشية؛ بهدف تعزيز الرقابة وحماية الأمن الغذائي للمستهلكين.

