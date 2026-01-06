نيويورك تايمز: روسيا عرضت على أميركا السيطرة على فنزويلا مقابل أوكرانيا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل عرض روسي غير معلن قُدِّم قبل سنوات للولايات المتحدة، يقضي بتبادل النفوذ بين البلدين في كل من فنزويلا وأوكرانيا، في سابقة تعكس منطق مناطق النفوذ الذي يحكم العلاقات بين القوى الكبرى.

وأفادت في تقرير لمراسلها نيل ماكفاركهار، بأن روسيا عرضت قبل نحو 7 سنوات السماح للولايات المتحدة بالتحرك بحرية في فنزويلا، مقابل "إطلاق يدها" في أوكرانيا.

وكان ذلك أثناء الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وفق شهادة أدلت بها في الكونغرس فيونا هيل، المسؤولة آنذاك عن الشؤون الروسية والأوروبية في مجلس الأمن القومي الأميركي.