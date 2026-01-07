الأخبار
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
تصاعد الانتحار بجيش الاحتلال
07 يناير 2026 . الساعة: 09:43 ص
الرسالة نت
.
كلمات مفتاحية
حرب غزة
جنود الاحتلال
مقاومة غزة
الانتحار بجيش الاحتلال
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
انفوجرافيك:
تصاعُد أرقام الانتحار والجرحى في جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزَّة
أخبار رئيسية
خروقات متواصلة.. شهيدان في قصف الاحتلال منزلاً شرق مدينة غزة
فصل تحت ذريعة العجز المالي: من يحاسب الأونروا على مصير موظفيها الناجين من الإبادة؟
"أنقذوا الأسرى".. تحرك إعلامي دولي لكسر الصمت عن تعذيب الأسرى الفلسطينيين
قرية مادما.. ليلٌ طويل من الخوف بين هجوم المستوطنين واقتحامات الاحتلال
كارثة إنسانية ممتدة في غزة تُدمر الحياة وتستنزف البقاء
أزمة الفِكّة في غزة… حين تتحوّل النقود إلى عبء يومي
إعلامي فلسطيني يدعو إلى ثلاث خطوات عاجلة لمنع “طغيان أمريكا”
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة خلال عام 2025
انفوجرافيك:
أزمة التعليم في غزة بعد الحرب
انفوجرافيك:
12 ألف طفل يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
