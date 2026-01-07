قبائل وعشائر غزة تطلق مبادرة للتوسط وتسوية أوضاع المنتسبين للميليشيات

أعلن تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية عن مبادرة للتوسط في ملف المنتسبين للميليشيات المدعومة من الاحتلال، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها الجهات الأمنية للعملاء المنتسبين لهذه الميليشيات من أجل التوبة والعودة إلى أحضان شعبهم، وبالتزامن مع بدء الجهات الأمنية بتنفيذ إجراءاتها بحق عدد من العملاء الذين أُلقي القبض عليهم مؤخرًا.

وأكد التجمع أن المبادرة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية، وحرصًا على حقن دماء أبناء شعبنا، وإتاحة فرصة ثانية لكل من يرغب في التوبة والرجوع عن هذا المسار الخاطئ.

وأعلن التجمع عن استعدادهم الكامل للتوسط لدى الجهات الأمنية المختصة لتسوية أوضاع الراغبين في التوبة وإنهاء ملفاتهم من هؤلاء العملاء، شريطة أن يقوموا بتسليم أنفسهم إلى المخاتير والوجهاء المعروفين، أو التواصل معهم بالوسائل المناسبة، وذلك لترتيب الإجراءات اللازمة وتسوية أوضاعهم وفق الأصول المعتمدة لدى جهات الاختصاص.