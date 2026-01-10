أندية غزة تستعيد أنفاس كرة القدم بين أنقاض الملاعب

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن إطلاق بطولة تنشيطية بمشاركة 24 ناديًا من درجتي الممتازة والأولى، على أن تنطلق منتصف الشهر المقبل، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى إعادة نبض كرة القدم في قطاع غزة بعد توقف طويل.

وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستُقام على أربعة ملاعب خماسية هي: ملعب فلسطين الرياضي، وملعب هولست، وملعب نادي اتحاد دير البلح، وملعب خدمات النصيرات، وذلك في ظل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية الرياضية ومنع إقامة المباريات على الملاعب النظامية.

وتأتي هذه البطولة ضمن خطة مرحلية وضعها اتحاد الكرة لإعادة تنشيط الحياة الرياضية في القطاع، ومنح الأندية واللاعبين فرصة العودة التدريجية إلى المنافسة، بعد نحو عامين من العدوان الذي أدى إلى تدمير مئات المنشآت والملاعب الرياضية، واستشهاد ما يقارب ألف رياضي، غالبيتهم من لاعبي ومدربي كرة القدم.

وأكد الاتحاد أن البطولة لا تحمل طابعًا تنافسيًا فقط، بل تمثل رسالة صمود وأمل، ومحاولة لإعادة الروح إلى الشارع الرياضي، وتوفير مساحة نفسية واجتماعية للشباب في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها القطاع.

وأشار إلى أن إقامة البطولة خلال شهر رمضان تحمل دلالة خاصة، تعكس إصرار الرياضيين الفلسطينيين على مواصلة الحياة، وترسيخ دور الرياضة كأداة للصمود المجتمعي، رغم الحصار، ونقص الإمكانات، وغياب الدعم اللوجستي الكامل.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، في ظل شغف الشارع الغزي بكرة القدم، واشتياقه لعودة المنافسات، ولو بإمكانات محدودة، بعد واحدة من أقسى الفترات التي مرّ بها القطاع على الصعيدين الإنساني والرياضي.