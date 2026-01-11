الجامعة الإسلامية بغزة تحافظ على تقدمها فلسطينيًا وتحقق إنجازًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس 2026

حافظت الجامعة الإسلامية في غزة على مكانتها المتقدمة فلسطينيًا، بحصولها على المرتبة الثانية على مستوى الجامعات الفلسطينية، وذلك وفق تصنيف ويبومتركس الصادر لشهر يناير لعام 2026م. كما حققت الجامعة تقدمًا لافتًا على الصعيد العالمي، إذ جاءت في المرتبة (1360) من بين أكثر من (32) ألف جامعة حول العالم، إضافة إلى حصولها على المرتبة (83) من بين أكثر من(1300) جامعة عربية.

ويُصدر تصنيف “ويبومتركس” عن المجلس الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا مرتين سنويًا خلال شهري يناير ويوليو، ويعتمد في تقييمه على ثلاثة معايير رئيسة، تشمل: معيار الوضوح (تأثير محتوى الموقع الإلكتروني)، ومعيار الشفافية أو الانفتاح (عدد الاقتباسات)، ومعيار التميز أو الباحث العلمي (عدد الأبحاث المنشورة).

وأكد الأستاذ الدكتور أسعد أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لجهود جميع مكونات الجامعة، من إدارة وكادر أكاديمي وإداري ونقابة العاملين والطلبة، مشيرًا إلى حرصهم المشترك على مواصلة المسيرة التعليمية للجامعة رغم ما تعرضت له من دمار.