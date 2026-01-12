الأخبار
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
10 آلاف جثمان شهيد ما تزال تحت أنقاض المنازل المدمّرة.
12 يناير 2026 . الساعة: 09:17 ص
الرسالة نت
.
كلمات مفتاحية
الدفاع المدني
حرب غزة
المنازل المدمرة
جثامين الشهداء
متعلقات
أنقاض المنازل المدمرة تشهد عيدها الرابع
غزة.. 10 آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة غير مدرجين في إحصائية الشهداء منذ الحرب
أخبار رئيسية
غزة 2026: حرب غير منتهية ومقاومة بلا خضوع
مهندس الخطاب المقاوم.. سيرة أبو عبيدة الذي تردد صدى صوته في أرجاء العالم
الاعتقال السياسي في الضفة.. انتهاكات متواصلة ومعاناة خلف القضبان
تحليل: حماس تستبق "اليوم التالي" بإطار وطني يمنع تفكيك غزة سياسيا
مخططان استيطانيان يهددان القدس: عطاءات جديدة تفصل المدينة عن محيطها
الضفة الغربية تحت التهويد.. سياسات إسرائيلية تُحوّل الحياة إلى معركة بقاء
عصافير غزة تموت بردًا… الطفل محمد أبو هربيد ضحية جديدة لبرد الخيام في غزة
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
غزة… الحياة القاسية داخل الخيام
انفوجرافيك:
"طوفان الأقصى" يضرب قلب الجامعات والمعاهد (الإسرائيلية)
انفوجرافيك:
86 أسيرًا فلسطينيًا استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على غزة
