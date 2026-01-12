اغتيال مدير مباحث خانيونس برصاص عملاء الاحتلال (الإسرائيلي)

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن استشهاد مدير مباحث شرطة خانيونس، المقدم محمود أحمد الأسطل (40 عاماً)، إثر تعرضه لإطلاق نار صباح يوم الإثنين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأجهزة الأمنية تتابع الحادث وتعمل على فتح تحقيق شامل لتعقب الجناة.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار تم من سيارة يستقلها عدد من عملاء الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الاغتيال ضمن سلسلة جرائم نفذتها وحدات (إسرائيلية) خاصة وعصابات عملاء تابعة للاحتلال، استهدفت في السابق ضباطًا من الأجهزة الأمنية ومقاومين فلسطينيين في قطاع غزة.

واستشهد مدير مباحث شرطة خانيونس بعد نحو شهر من استشهاد الضابط أحمد زمزم، الذي أعلنت وزارة الداخلية حينها أن التحقيقات أظهرت تورط متعاونين مع (إسرائيل) في اغتياله عبر إطلاق النار عليه في مخيم المغازي وسط القطاع.