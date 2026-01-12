3 شهداء بخانيونس والقصف الإسرائيلي يواصل استهداف مناطق القطاع

أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد ثلاثة مواطنين بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية، جنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء هم وسام عبد الله سالم العمور، ومحمود صبحي بريكة، وعاطف سمير البيوك.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بإصابة امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بطن السمين، جنوبي مدينة خانيونس.

وتواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، يوم الإثنين، على مختلف مناطق قطاع غزة، حيث استهدف القصف المدفعي جنوبي مواصي رفح وجنوبي وشرقي مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية جنوب شرقي المدينة.

وأشارت المصادر إلى وصول بعض الطلقات النارية إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي مدينة خانيونس، ما أثار حالة من الذعر في صفوف العائلات النازحة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على شرقي مدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الجنوبية الشرقية من المدينة.

وفي وسط وشمال القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال النار شرقي مخيم المغازي وحي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما شن طيران الاحتلال غارتين جويتين على شرقي حي التفاح.

وأفادت المصادر المحلية باستشهاد أربعة مواطنين، أمس، في مدينتي خانيونس وغزة، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الساري منذ العاشر من أكتوبر الماضي، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار على المدنيين، في تصعيد متواصل يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.