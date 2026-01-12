أمن المقاومة بغزة يتوعد قتلة المقدم محمود الأسطل وعملاء الاحتلال

أكدت منصة «الحارس»، التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، أن اغتيال مدير مباحث شرطة خانيونس، المقدم محمود أحمد الأسطل (أبو خالد)، جاء ضمن عملية مدبرة نفذتها عصابات عميلة بتوجيهات مباشرة من جهاز «الشاباك» الإسرائيلي.

وقالت المنصة في بيان لها إن الجريمة التي نفذتها العصابات المارقة والعناصر العميلة التابعة للمدعو حسام الأسطل، لم تكن فعلًا فرديًا أو حادثًا عابرًا، بل جاءت تنفيذًا حرفيًا لتعليمات استخبارية صهيونية، في إطار محاولات الاحتلال ضرب الجبهة الداخلية في قطاع غزة وإشاعة الفوضى والفلتان الأمني.

وأوضحت «الحارس» أن هذا السلوك الإجرامي يندرج ضمن المساعي اليائسة للاحتلال، عبر أدواته وعملائه، بعد فشله العسكري في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وشددت المنصة على أن استهداف القيادات والرموز الأمنية والشرطية يشكل استهدافًا مباشرًا للمقاومة وحاضنتها الشعبية، ومحاولة مكشوفة لخدمة أجندة الاحتلال الرامية إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في القطاع.

وختمت «الحارس» بيانها بالتأكيد على أن أمن المقاومة يتوعد القتلة والمجرمين وكل من تواطأ معهم أو وفر لهم الغطاء، بأن العدالة الثورية ستطالهم، مؤكدة أن دماء الشهيد محمود الأسطل لن تذهب هدرًا، وأن القصاص سيكون بحجم الجريمة المرتكبة.