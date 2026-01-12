صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو

وصل نجم ليفربول المصري محمد صلاح، إلى رقم قياسي دولي سريع، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل صلاح 100 مساهمة تهديفية مع منتخب مصر، تشمل 65 هدفا و35 تمريرة حاسمة، خلال 111 مباراة دولية منذ أول ظهور له عام 2011.

تحقق هذا الإنجاز خلال مباراة ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2025 ضد كوت ديفوار، التي انتهت بفوز مصر 3-2، ليقود صلاح الفراعنة إلى نصف النهائي.

ويأتي صلاح الآن متقدما على لاعبين كبار مثل روميلو لوكاكو (113 مباراة) ولويس سواريز (116 مباراة)، بينما لازال خلف أيقونات البرازيل بيليه (77 مباراة) ونيمار (94 مباراة).

أما ميسي، فوصل إلى المئة بعد 122 مباراة، فيما احتاج رونالدو والمهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم إلى 136 مباراة دولية للوصول إلى المئوية المميزة.

علي دائي، الذي كان الهداف الأبرز في كرة القدم الدولية للرجال قبل أن يمحو رونالدو اسمه من كتب التاريخ، سجل 100 مساهمة تهديفية خلال 123 مباراة لإيران، واستغرق روبرت ليفاندوفسكي 128 مباراة مع بولندا.

وعلى الرغم من ألقابه الكبيرة مع ليفربول، يبقى الفوز بكأس الأمم الإفريقية هدفا محوريا لصلاح لتعزيز مكانته كأسطورة قارية.

وأعرب اللاعب البالغ 33 عاما، عن سعادته بما قدمه منتخب مصر حتى الآن، مؤكدا أن الفريق سيقاتل بكل قوة من أجل الفوز بالبطولة في المباراة النهائية المقررة في 18 يناير.