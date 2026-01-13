وزارة الصحة بغزة تعلن استئناف حملة التطعيم للأطفال دون 3 سنوات

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استئناف حملة التطعيم الاستدراكية لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، والتي ستنطلق يوم الأحد الموافق 18 يناير، وتستمر لمدة عشرة أيام في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن الحملة ستُنفذ بالتعاون والشراكة مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، بهدف ضمان وصول الأطفال الذين تأخرت عنهم جرعات اللقاحات الأساسية إلى التطعيمات اللازمة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الحملة ستُطبق عبر 130 مركزًا صحيًا تابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى مراكز الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني وعدد من المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في محافظات القطاع.

ودعت وزارة الصحة الأهالي إلى التعاون مع الفرق الصحية واصطحاب أطفالهم لاستكمال جرعاتهم المفقودة، مع ضرورة إحضار بطاقة التطعيم إن وجدت لضمان تسجيل الجرعات بدقة.

وأكدت الوزارة أن التطعيم يشكل خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال، مشددة على أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة لاستكمال الجرعات والحفاظ على صحة الأطفال.