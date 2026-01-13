"نتنياهو" يمثل للمرة الـ70 أمام المحكمة المركزية بتهم الفساد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة السبعين، في إطار جلسات محاكمته المتعلقة بقضايا فساد لا تزال منظورة.

وتركزت جلسة اليوم، على مواصلة الاستجواب في الملف رقم 4000، وفق ما ذكرته الصحفية الإسرائيلية المستقلة أورلي بارليف.

وتأتي الجلسة في وقت يشهد فيه الشارع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حول طلب "نتنياهو" الحصول على عفو رئاسي من الرئيس إسحاق هرتسوغ.

وتقدم "نتنياهو" أواخر نوفمبر الماضي بطلب عفو دون الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه أو إعلان اعتزاله العمل السياسي.

وينص القانون الإسرائيلي على أن منح العفو الرئاسي مشروط بإقرار المتهم بالذنب، وهو ما يرفضه "نتنياهو" منذ بدء محاكمته.

ويُحاكم "نتنياهو" في ثلاث قضايا فساد معروفة بالملفات 1000 و2000 و4000، تشمل اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة واستغلال المنصب.

وتعود لائحة الاتهام إلى نهاية عام 2019، حين قدمها المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت.

وتتعلق القضايا بالحصول على هدايا من رجال أعمال، ومحاولات التأثير على التغطية الإعلامية مقابل تقديم تسهيلات رسمية.

ومنذ انطلاق المحاكمة عام 2020، يواصل "نتنياهو" نفي جميع التهم، معتبرًا أنها ذات دوافع سياسية تستهدف إبعاده عن الحكم.