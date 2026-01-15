الأخبار
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
كيف تدير إسرائيل الضفة الغربية؟
15 يناير 2026 . الساعة: 12:19 م
الرسالة نت
كلمات مفتاحية
اسرائيل
الضفة الغربية
حرب الضفة
