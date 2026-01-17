جماهير سلتيك تطالب بإلغاء صفقة مع نادٍ إسرائيلي تضامناً مع غزة

طالبت جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي إدارة ناديها بإلغاء صفقة التعاقد مع لاعب مكابي نتانيا الإسرائيلي جوسلين تا بي، المقدّرة بنحو مليوني جنيه إسترليني (قرابة 2.68 مليون دولار)، معتبرةً أن إتمامها يتعارض مع قيم النادي وتاريخ جماهيره.

وأكد مشجعون ونشطاء أن أي تعامل مالي مع أندية إسرائيلية غير مقبول في ظل ما يصفونه باستمرار الجرائم في قطاع غزة، مشيرين إلى اتساع حملات المقاطعة الرياضية لإسرائيل بين جماهير كرة القدم حول العالم.

وفي هذا السياق، اعتبرت حملة الفلسطينيين للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) أن الأندية الإسرائيلية «ليست كيانات رياضية محايدة»، داعية سلتيك إلى رفض الصفقة، ومؤكدة أن التعامل مع نادٍ إسرائيلي يعني، وفق توصيفها، الارتباط بنظام فصل عنصري متهم بارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، من بينهم أكثر من 800 رياضي، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية الرياضية.

وأشار نشطاء أيضاً إلى أن نادي مكابي نتانيا مملوك لشركة «عليا كابيتال بارتنرز»، التي يرأس مؤسسها ورئيسها التنفيذي مجلس إدارة شركة «Xtend Defense»، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة الطائرات المسيّرة العسكرية، قالت إنها زوّدت الجيش الإسرائيلي بآلاف الطائرات من دون طيار.

غضب واسع عبر مواقع التواصل

وتُعرف جماهير سلتيك بدعمها العلني للقضية الفلسطينية، ولا سيما مجموعة «غرين بريدج» التي تحرص على إظهار التضامن مع الفلسطينيين خلال مباريات الفريق. ورغم عدم صدور بيان رسمي عن المجموعة بشأن الصفقة، عبّر عدد كبير من المشجعين عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعضهم الخطوة المحتملة بـ«الخيانة»، فيما لوّح آخرون بمقاطعة النادي في حال إتمام التعاقد.