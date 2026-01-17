الرياضة الفلسطينية بعد الحرب: من تحت الركام إلى ميادين الصمود

لم تكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة مجرّد عدوان عسكري خلّف دماراً مادياً واسعاً، بل استهدفت أحد أهم روافد الحياة المجتمعية: الرياضة. وبعد عامين من حرب الإبادة، تحاول الحركة الرياضية الفلسطينية إعادة لملمة جراحها، في مشهد تختلط فيه التحديات القاسية بإرادة صلبة ترفض الاستسلام.

ملاعب مدمّرة وذاكرة مثقلة بالفقد

تكشف الحصيلة الأولية للعدوان حجم الاستهداف الذي طال البنية التحتية الرياضية، إذ دُمّرت مئات الملاعب والصالات والأندية بشكل كلي أو جزئي، فيما تحوّل عدد كبير منها إلى مراكز لإيواء آلاف النازحين. هذا الدمار لم يعطّل النشاط الرياضي فحسب، بل مسّ ذاكرة المكان، وحرم أجيالاً من الرياضيين من مساحات التدريب والتنافس.

وفي موازاة ذلك، فقدت الرياضة الفلسطينية ما يقارب ألف رياضي بين لاعب ومدرب وإداري، في واحدة من أثقل الخسائر البشرية التي تعرّض لها القطاع الرياضي في تاريخه، ما خلّف فراغاً إنسانياً وفنياً لا يمكن تجاوزه بسهولة.

تحديات العودة في بيئة منهكة

تواجه محاولات إعادة تشغيل النشاط الرياضي سلسلة من التحديات المتراكمة، في مقدمتها شحّ الموارد المالية، وغياب المنشآت المؤهلة، ونقص المعدات الأساسية، إلى جانب الأعباء النفسية الثقيلة التي تطارد الرياضيين بعد تجربة الحرب. كما يفرض الحصار المستمر قيوداً إضافية على جهود الاتحادات الرياضية، ويحدّ من قدرتها على التخطيط طويل الأمد أو استقدام الدعم الخارجي.

عودة خجولة بدلالات كبيرة

في ظل هذا الواقع، جاءت المبادرات التنشيطية كخطوة أولى لكسر الجمود وإعادة نبض الحياة إلى الملاعب، حيث تسعى الاتحادات والأندية إلى تنظيم بطولات محدودة، لا بميزان المنافسة فقط، بل بوصفها فعلاً رمزياً يؤكد أن الرياضة الفلسطينية ما زالت حيّة. وتُعد هذه البطولات رسالة تحدٍّ في وجه الدمار، ومحاولة لإعادة الثقة للاعبين والجماهير على حد سواء.

الرياضة كأداة للتماسك المجتمعي

تتجاوز أهمية الرياضة في غزة إطارها التنافسي، لتتحول إلى مساحة اجتماعية جامعة تسهم في ترميم النسيج المجتمعي المتضرر بفعل الحرب. فعودة المباريات تمنح الشباب متنفساً نفسياً، وتعيد إحياء قيم العمل الجماعي والانتماء، في وقت يحتاج فيه المجتمع الفلسطيني إلى كل أدوات الصمود الممكنة.

صمود يتجاوز الحدود

تحمل الرياضة الفلسطينية اليوم رسالة تتخطى حدود الملاعب، مفادها أن محاولات الإلغاء لم تنجح في كسر الإرادة. فكل صافرة بداية، وكل مباراة تُلعب على أرض مثقلة بالركام، هي إعلان واضح عن حق الفلسطيني في الحياة، وعن إصرار الحركة الرياضية على النهوض مجدداً، رغم الخسائر، ورغم الألم.

بهذا المعنى، لا تمثل عودة الرياضة في غزة حدثاً عادياً، بل تشكّل فصلاً جديداً في رواية الصمود الفلسطيني، حيث تتحول الملاعب إلى منصات مقاومة معنوية، وشاهد حيّ على شعب يرفض أن تُسرق منه الحياة، حتى في أكثر ظروفها قسوة.