وزارة الصحة تعلن استئناف حملة التطعيم الاستدراكية للأطفال دون سن الثالثة في غزة

أعلنت وزارة الصحة، استئناف حملة التطعيم الاستدراكية لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 18 يناير، ولمدة عشرة أيام.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تُنفذ بالتعاون والشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية.

وبيّنت أن الحملة ستُنفذ عبر 130 مركزًا صحيًا تابعًا لوزارة الصحة، والأونروا، والهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في محافظات قطاع غزة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية، واصطحاب أطفالهم لاستكمال الجرعات المفقودة من التطعيمات، مع إحضار بطاقة التطعيم –إن وجدت– لضمان تسجيل الجرعات بشكل دقيق.

وأكدت الوزارة أن التطعيم يُعد خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال الذين فاتتهم جرعات اللقاحات الأساسية.