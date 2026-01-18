مظاهرة غاضبة في "سياتل" ضد الانتهاكات الإسرائيلية ودعمًا للمقاومة والأسرى

نظّمت حركة «نضال سياتل» في ولاية واشنطن، إلى جانب قوى متحالفة معها، مظاهرة حاشدة في شوارع المدينة يوم السبت 17 كانون الثاني/يناير، للتعبير عن الغضب الشعبي المتراكم إزاء الانتهاكات الصهيونية اليومية لما يُسمّى بـ«وقف إطلاق النار» في غزة ولبنان، واستمرار الفظائع الوحشية التي ترتكبها قوى الإمبريالية يومًا بعد يوم بحقّ شعوب العالم المضطهدة.

وردّد المشاركون هتافات دعمًا لفلسطين والمقاومة الفلسطينية، وتأييدًا لفنزويلا، ورفضًا لتصاعد وحشية الحكومة الأميركية ضدّ شعبها. كما رفعوا لافتات مؤيّدة للمقاومة الفلسطينية، ورسومات تُعبّر عن رموز وشهداء المقاومة.

وعبّر المتحدثون وأفراد الحشد عن تضامنهم مع قوى المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن وإيران، في رسالة واضحة مفادها أنهم جزء من معركة فرض العدالة على مرتكبي الإبادة الجماعية، وأن هناك إدراكًا متزايدًا لأهمية إعادة تفعيل دور الشعب الفلسطيني في الشتات وحلفائه، ليكونوا شركاء حقيقيين في مسار المقاومة.

وكانت حركة «نضال سياتل» قد أطلقت خلال الأشهر الماضية حملة «لا للقواعد الأميركية في منطقتنا»، كما نظّمت سلسلة من الفعاليات إسنادًا للحركة الأسيرة ورفضًا للإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.