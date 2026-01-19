الأخبار
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
100 طفل استشهدوا في غزة منذ وقف إطلاق النار
19 يناير 2026 . الساعة: 09:42 ص
الرسالة نت
.
كلمات مفتاحية
وقف اطلاق النار
حرب غزة
اطفال غزة
متعلقات
"يونيسيف": 100 طفل قتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار
انفوجرافيك:
322 طفلًا استشهدوا بغزة منذ خرق الاحتلال وقف إطلاق النار
أخبار رئيسية
الصباح في قرية رابا ... مواجهة مفتوحة مع المستوطنين
الحاجة عبير نعيم… رحلوا جميعهم وتركوا لها عذاب الذكريات
رحلة حسن الزويدي في سجون الاحتلال!
لجنة التكنوقراط الفلسطينية.. مهمة شاقة في واقع منهار
آخر خطوط العلاج في غزة مهددة .."أطباء بلا حدود" في مواجهة الإقصاء
بمنخلٍ بسيط.. "أبو إسماعيل" يغربل الركام بحثًا عن رفات عائلته
مسودة «مجلس سلام غزة».. مليار دولار للعضوية وترامب صاحب القرار
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
بترٌ بلا أطراف… مأساة تتفاقم في غزة
انفوجرافيك:
الإبادة الصامتة للأمهات والأطفال في غزة
انفوجرافيك:
مجلس السلام بلا حياد… الوصاية الأمريكية بوجهٍ دولي
