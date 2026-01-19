الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
بترٌ بلا أطراف… مأساة تتفاقم في غزة
19 يناير 2026 . الساعة: 09:43 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/309390
كلمات مفتاحية
حرب غزة
جرحى غزة
بتر بلا اطراف
ماساة غزة
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
في الضفة.. أزمة المياه تتفاقم وحلول السلطة تتفاقم
أخبار رئيسية
الصباح في قرية رابا ... مواجهة مفتوحة مع المستوطنين
الحاجة عبير نعيم… رحلوا جميعهم وتركوا لها عذاب الذكريات
رحلة حسن الزويدي في سجون الاحتلال!
لجنة التكنوقراط الفلسطينية.. مهمة شاقة في واقع منهار
آخر خطوط العلاج في غزة مهددة .."أطباء بلا حدود" في مواجهة الإقصاء
بمنخلٍ بسيط.. "أبو إسماعيل" يغربل الركام بحثًا عن رفات عائلته
مسودة «مجلس سلام غزة».. مليار دولار للعضوية وترامب صاحب القرار
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
100 طفل استشهدوا في غزة منذ وقف إطلاق النار
انفوجرافيك:
الإبادة الصامتة للأمهات والأطفال في غزة
انفوجرافيك:
مجلس السلام بلا حياد… الوصاية الأمريكية بوجهٍ دولي
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل