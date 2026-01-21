المكتب الإعلامي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 260

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 260 صحفيًا، وذلك بعد الإعلان عن اغتيال ثلاثة صحفيين فلسطينيين منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأوضح المكتب أن الصحفيين الشهداء هم عبد الرؤوف سمير شعت، ومحمد صلاح قشطة، وأنس عبد الله غنيم، والذين كانوا يعملون صحفيين مع عدة وسائل إعلام.

وتابع في تصريح أن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 260 شهيدًا صحفيًا منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، مؤكدًا إدانته بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

وأضاف أنه يدعو الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة الأجسام الصحفية في مختلف دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له والمشاركة معه في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وكافة المؤسسات المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي حول العالم بإدانة جرائم الاحتلال والعمل على ردعه وملاحقته في المحاكم الدولية وتقديم مجرميه للعدالة، كما دعا إلى ممارسة ضغط جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.