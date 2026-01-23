"أوتشا": العواصف تسببت بضرر ملاجئ تؤوي 4 آلاف أسرة بغزة

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن العواصف التي ضربت قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي تسببت بتضرر أو تدمير عدد من الملاجئ التي تأوي قرابة 4,000 أسرة.

وأوضح المكتب الأممي، في تصريحات تابعتها "الرسالة نت"، أن الأحوال الجوية القاسية فاقمت من الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلًا في القطاع، لا سيما في ظل النقص الحاد في مواد الإيواء، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وحذّر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، صباح اليوم، من انخفاض حاد في درجات الحرارة مصحوب برياح قوية، ما من شأنه تفاقم المخاطر على المواطنين، لا سيّما في مناطق النزوح والمباني المتضررة.

وأوضح، أن الأجواء الباردة والقاسية تنذر بإمكانية انهيار مبانٍ آيلة للسقوط تضررت سابقًا بفعل القصف، إضافة إلى خطر وقوع وفيات وإصابات نتيجة البرد الشديد، خاصة بين الأطفال الرضّع وكبار السن والمرضى، في ظل انعدام وسائل

ويأتي هذا التحذير في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد يعيشها قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي وما خلّفه من دمار واسع في البنية التحتية والمنازل، ما دفع مئات الآلاف من المواطنين إلى النزوح والعيش في خيام وملاجئ مؤقتة تفتقر لأدنى مقومات الحماية.

ومنذ دخول فصل الشتاء، تفاقمت معاناة النازحين بسبب الأحوال الجوية القاسية، في ظل نقص حاد في مواد الإيواء وغياب وسائل التدفئة، إضافة إلى محدودية قدرة المؤسسات الإغاثية على الاستجابة نتيجة القيود المفروضة على إدخال المساعدات.

وتؤدي العواصف والأمطار إلى تدمير الخيام وتسرب المياه إليها، ما يزيد من المخاطر الصحية والإنسانية، خاصة على الأطفال وكبار السن والمرضى، ويعمّق الأزمة الإنسانية القائمة في القطاع.