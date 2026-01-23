نضال العبيدي: جنين منكوبة بالكامل بعد عامين على الحرب الإسرائيلية على مخيمات شمال الضفة

بعد مرور عامين على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على مخيمات شمال الضفة الغربية، أعلن رئيس بلدية جنين السابق نضال العبيدي أن مدينة جنين ومخيمها باتتا “منطقة منكوبة بشكل رسمي وكامل”، نتيجة الدمار الواسع وسياسات التهجير القسري التي نفذها الاحتلال بحق السكان.

وأوضح العبيدي ل"الرسالة نت" أن الاحتلال أخرج مخيم جنين بالكامل عن الخدمة، حيث تم تهجير سكانه بشكل شبه كامل، وتدمير البنية العمرانية للمخيم، إضافة إلى تدمير أحياء سكنية ملاصقة له، ما أدى إلى تشريد ما يقارب 20 ألف نسمة، باتوا بلا مأوى حقيقي أو بنية حياة مستقرة.

وأشار إلى أن بعض الأحياء المحيطة بالمخيم تحولت إلى مناطق مهجورة بالكامل، بعد أن دُمرت المنازل والبنية التحتية بشكل شامل، ولم يعد فيها أي مظهر من مظاهر الحياة، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة.

وأضاف العبيدي أن سياسة التدمير والتهجير لم تقتصر على مخيم جنين، بل امتدت لتشمل مخيمات أخرى في شمال الضفة، حيث تسبب تدمير بقية المخيمات بتهجير قرابة 20 ألف فلسطيني إضافي، في واحدة من أوسع موجات النزوح الداخلي منذ سنوات طويلة.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر بشكل ممنهج مدينة جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس، مستخدمًا القصف، والجرافات العسكرية الثقيلة، والاقتحامات المتكررة، في إطار سياسة عقاب جماعي تستهدف البيئة الحاضنة للمخيمات الفلسطينية.

وبيّن العبيدي أن ما جرى في مخيمات شمال الضفة شمل تدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الشوارع، وتفجير المنازل، واستهداف المرافق الصحية والتعليمية، ما جعل عودة السكان إلى منازلهم أمرًا شبه مستحيل في ظل الواقع الحالي.

وأشار إلى أن الاحتلال تعمّد تحويل المخيمات إلى مساحات غير صالحة للحياة، في محاولة لفرض وقائع ديمغرافية جديدة، وتفريغ المخيمات من سكانها، وضرب رمزيتها السياسية والوطنية المرتبطة بقضية اللاجئين وحق العودة.

وانتقد العبيدي الصمت الدولي إزاء ما يحدث في مخيمات شمال الضفة، معتبرًا أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم شجّع الاحتلال على المضي قدمًا في سياساته العدوانية دون أي مساءلة أو محاسبة.

وختم رئيس بلدية جنين السابق تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري هو جريمة تطهير مكاني ممنهجة، تستدعي تحركًا فلسطينيًا ودوليًا عاجلًا لإغاثة المتضررين، وإعادة إعمار المخيمات، ومحاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.