وزارة الصحة: 4 شهداء و12 إصابة خلال 48 ساعة في غزة

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تقريرها الإحصائي اليومي حول عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد التقرير بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغ 4 شهداء جدد، و12 إصابة.

وأشار التقرير إلى وفاة الطفل علي أبو زور، عمره 3 شهور، نتيجة البرد الشديد في مستشفى شهداء الأقصى، مما يرفع عدد وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 10 حالات.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وبحسب التقرير، منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر:

إجمالي عدد الشهداء: 481

إجمالي عدد الإصابات: 1,313

إجمالي حالات الانتشال: 713

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023:

العدد التراكمي للشهداء: 71,654

العدد التراكمي للإصابات: 171,391

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إضافة 88 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء خلال الفترة من 16/01/2026 إلى 23/01/2026.