طوق أمني بعد بلاغ إطلاق نار قرب مستوطنة 'تلمون' غرب رام الله

قال جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، إنه ورد بلاغ بـ "اشتباه" هجوم إطلاق نار قرب مستوطنة "تلمون" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، غربي محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأورد جيش الاحتلال في تصريح صحفي له، مساء اليوم السبت، أنه تم استدعاء قوات الجيش إلى منطقة "تلمون"، في "لواء بنيامين"، عقب تقرير عن سماع إطلاق نار من جهة قرية عين قينيا، غربي رام الله.

وأكد: "حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن إصابات. بينما تقوم القوات (الإسرائيلية) بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة، وإغلاق الطرق المجاورة، وفرض حصار على رام الله".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شرعت بإغلاق البوابات والحواجز العسكرية في المنطقة المحيطة والقريبة من مستوطنة "تلمون"، غربي رام الله، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

ونبهت المصادر إلى أن "حارس تلمون" ارتكب مؤخرًا عدة انتهاكات واعتداءات بحق المدنيين الفلسطينيين في منطقة غرب رام الله، لا سيما بحق المواطنين في القرى المحيطة بمستوطنة "تلمون".

و"تلمون" هي مستوطنة (إسرائيلية) مُقامة على أراضي قرى: الجانية والمزرعة الغربية وعين قينيا، غربي مدينة رام الله. وأنشئت عام 1989 عقب مقتل جندي (إسرائيلي) على يد المقاومة الفلسطينية في قرية الجانية.