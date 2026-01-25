الاحتلال يمنع دخول شحنة عشب صناعي للملاعب الفلسطينية

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم،، أن إسرائيل منعت دخول شحنة من العشب الصناعي كانت متبرعة بها حكومة الصين للملاعب الفلسطينية.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي أن القرار الإسرائيلي يعد انتهاكاً مباشراً لقطاع الرياضة الفلسطينية، ويأتي رغم استكمال جميع الإجراءات الرسمية والفنية المطلوبة. ولم يوضح البيان حجم الشحنة أو تفاصيل موعد وكيفية منعها.

ووصف الاتحاد هذا المنع بأنه حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الرياضة الفلسطينية، تهدف إلى عرقلة تطوير البنية التحتية الرياضية، وحرمان اللاعبين وخاصة الأطفال والشباب من ممارسة كرة القدم في بيئة آمنة.

كما شدد الاتحاد على أن القرار يتعارض مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومبادئ الميثاق الأولمبي التي تضمن عدم التمييز والمساواة في الوصول إلى الرياضة، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

ودعا الاتحاد الاتحادات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها فيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية، إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان إدخال الشحنة ووقف هذه الانتهاكات.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل قتلت 949 فلسطينياً من أبناء الحركة الرياضية ودمرت 289 منشأة رياضية جزئياً أو كلياً خلال عامي الحرب الأخيرة على غزة، وفق معطيات اللجنة الأولمبية الفلسطينية.