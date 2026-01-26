وفاة مواطنين وإصابة أربعة في تصادم صهريج غاز مع مركبة شرق المحافظة الوسطى

أعلنت إدارة شرطة المرور والنجدة، وفاة مواطنين اثنين وإصابة أربعة آخرين، جراء حادث تصادم صهريج نقل غاز مع مركبة نصف نقل على مفترق المطاحن شرقي المحافظة الوسطى، الليلة الماضية.

وأفادت الإدارة أنه تم توقيف سائق الشاحنة، ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وفي سياق متصل، باشرت إدارة المرور والنجدة مؤخراً اتخاذ إجراءات لضبط وتنظيم قطاع الشاحنات، والتأكد من استيفاء سائقيها كافة إجراءات وتراخيص السياقة اللازمة، وذلك ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية.

ودعت إدارة المرور والنجدة المواطنين والسائقين إلى الانتباه وتوخي الحذر أثناء السير على الطرق، وخصوصاً في ساعات الليل، حرصاً على السلامة العامة وتفادياً لوقوع الحوادث.