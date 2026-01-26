منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين حملة التحريض والهجوم على الصحفي محمود هنية





يعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن تضامنه الكامل مع الصحفي المهني محمود هنية، في مواجهة حملة التحريض والتشويه الممنهجة والمقصودة والتي يتعرض لها على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية وعمله المهني في مواجهة الرواية الإسرائيلية.

إن استهداف الصحفي هنية والذي لم يتوان لحظة عن عمله خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وأصيب خلالها بجراح في جسده، واستشهدت زوجته الصحفية دعاء شرف وطفله وهدم بيته، وغيره من الصحفيين الوطنيين والمهنيين بسبب آرائهم، وعملهم الدؤوب، ومحاولات النيل من سمعتهم المهنية أو الزجّ بهم في حملات تشهير كريهة وتحريض بغيض، يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، واعتداءً مباشرًا على أسس العمل الصحفي القائم على الاستقلالية والتعددية ونقل الحقيقة، كما أن هذه الحملات لا تخدم سوى مناخ القمع وإسكات الأصوات الحرة، وتصب في نهاية مطافها في خدمة عدونا الذي أوغل قتلا في خيرة الإعلاميين والصحفيين في قطاع غزة.

ويؤكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أن الاختلاف في الرأي لا يبرر التحريض أو التشويه والتساوق مع الرواية والهجوم الإسرائيلي لتشويه صحافيينا والتحريض عليهم، وأن حماية الصحفيين وحقهم في التعبير عن آرائهم واجب وطني وأخلاقي، خاصة في ظل ما يواجهه الصحفيون الفلسطينيون، ومنهم الزميل محمود هنية، من استهداف ممنهج وتهديدات متواصلة من الاحتلال.

ويدعو منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى وقف حملات التحريض والتشهير فورًا، واحترام حرية العمل الصحفي، كما يطالب المؤسسات الإعلامية والحقوقية بتحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن الصحفيين، والتصدي لخطاب الكراهية، وضمان بيئة آمنة تكفل حرية التعبير.

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين

الاثنين 26 يناير 2026