انفوجرافيك:
بنك فلسطين يعمّق الأزمة الإنسانية والاقتصادية في غزة
28 يناير 2026 . الساعة: 09:25 ص
الرسالة نت
.
كلمات مفتاحية
الازمة الاقتصادية
بنك فلسطين
ازمة السيولة
متعلقات
رامي عبده: بنك فلسطين يفصل مئات الموظفين في غزة ويعمّق الأزمة الإنسانية والاقتصادية
مكتوب:
الخضري: الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة قاسية
أخبار رئيسية
حرب الإبادة بغزة تفجّر انهيارًا نفسيًا واجتماعيًا غير مسبوق في كيان الاحتلال
خروقات متواصلة: غارات ونسف إسرائيلي شمال وجنوب غزة
وُلد في يوم… ورحل في اليوم نفسه
آمنة… الطفلة التي نجت وحدها من بيتٍ أبادته الطائرات
حين بكى جاكي شان تأثرًا بمعاناة أطفال غزة: «الأطفال هنا لا يكبرون أبدًا»
القطاع الصحي في غزة.. مرضى بلا علاج ومستشفيات بلا إمكانيات
صعود لافت لمنصة “UpScrolled” الفلسطينية بعد استحواذ لاري إليسون على تيك توك
