قطر تجدد دعمها لخفض التصعيد والحلول السلمية في المنطقة

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جدد دعم بلاده لكافة الجهود "الهادفة لخفض التصعيد والحلول السلمية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها".

وجاء ذلك في اتصال بين رئيس الوزراء "آل ثاني" ونظيره الإيراني عبس عراقجي، لبحث آخر التطورات في المنطقة، وفقاً لبيان الخارجية القطرية.

وطبقا للبيان، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومساء الثلاثاء، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن إيران والولايات المتحدة تجريان اتصالات تتوسط فيها سلطنة عمان وقطر، بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي لقضايا بينها المسألة النووية.

