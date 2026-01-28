حزب الله تحذر: التدخل الأمريكي يقوض السيادة العراقية ويستدعي موقفًا موحدًا

أصدرت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله بيانًا، أكدت فيه أن التدخل السافر من قبل الإدارة الأمريكية يأتي ضمن سلسلة تدخلات ممنهجة تهدف إلى فرض الوصاية على مسار القرار السياسي العراقي.

وأوضحت الكتائب أن الواجب الوطني يقتضي تحويل هذا التدخل إلى حافز لتوحيد الصفوف، وتعزيز ركائز السيادة، وترسيخ استقلالية القرار الوطني.

وأضاف البيان أن هذا النهج الاستعلائي يضع القوى السياسية أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية تتخطى حدود الخلافات الضيقة والحسابات الآنية، داعيًا إلى تبني موقف موحد يرفض التسلط الأمريكي.

وأكدت الكتائب أن السياسة الأمريكية لا تستهدف شخصًا بعينه، بل تهدف إلى وضع العراق ضمن دائرة الوصاية الأمريكية، حيث تُنصب أمريكا من تشاء وتُعزل من تشاء، بما يمس جوهر السيادة الوطنية ويكشف تورط بعض الأطراف في الاستقواء باللوبيات الخارجية.

وحذرت الكتائب من أن استمرار هذه السياسة بدون مواجهة ومقاومة قد يدفع العراق نحو مسار من الرضوخ لهيمنة وتسلط الولايات المتحدة، والانحدار نحو التبعية والتطبيع. وأكد البيان أن كرامة الشعب العراقي وعقيدته لا تقبل بذلك، مشيرًا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها في الدفاع عن وطنه ومقدساته وسيادته.