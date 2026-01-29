المسار البديل تُدين قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على "قوائم الإرهاب

أدانت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على ما يُسمّى قوائم الإرهاب، معتبرةً أن هذا القرار يشكّل تجاوزًا خطيرًا وتماهيًا مع سياسات العدوان الأمريكي والحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتساوقًا مع المشروع الصهيوني الاستعماري في المنطقة.

وفي بيان لها، أكدت الحركة أن القرار الأوروبي يندرج في إطار الحرب السياسية المفتوحة على قوى المقاومة ومحور التحرر، ولا يمتّ بصلة إلى القانون الدولي أو مبادئ العدالة، بل يعكس انحيازًا فاضحًا للهيمنة الأمريكية–الصهيونية ومحاولاتها المستمرة لتجريم كل من يواجه سياساتها العدوانية.

ودعت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل قوى التضامن، وحركات التحرر، وأنصار المقاومة في القارة الأوروبية إلى التعبير عن رفضهم وإدانتهم للقرار الأوروبي، والعمل على فضح خلفياته السياسية، ومواجهة سياسات الاستهداف والتجريم التي تطال قوى المقاومة وشعوب المنطقة.