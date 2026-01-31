11 شهيدًا بينهم عائلة كاملة في غارات "إسرائيلية" على خانيونس ومدينة غزة

ارتقى 11 شهيدًا، فجر السبت، بينهم أفراد عائلة كاملة، وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، تركزت في مدينة خانيونس جنوبًا ومدينة غزة.

ففي خانيونس، قصفت طائرات الاحتلال المسيّرة خيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة أبو حدايد في منطقة أصداء شمال المدينة، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين، إضافة إلى اشتعال النيران في ست خيام مجاورة.

وعُرف من الشهداء: الجد ربحي حماد محمد أبو حدايد، وأبناؤه محمد، حازم، وهيجر ربحي حماد أبو حدايد، إلى جانب أحفاده ليا محمد ربحي أبو حدايد، وشام وجبريل حازم ربحي أبو حدايد.

وفي مدينة غزة، ارتقى أربعة شهداء بينهم طفلتان وسيدة، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مفترق العباس غربي المدينة. كما أُصيب خمسة آخرون في غارة استهدفت شقة سكنية بمحيط موقف جباليا في حي الدرج وسط المدينة، فيما شنت الطائرات المروحية غارة ثالثة استهدفت محيط شارع الجلاء.

كما استهدف الطيران الحربي بصاروخين المناطق الواقعة داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

وجرى نقل الشهداء والمصابين إلى مجمع ناصر الطبي والمستشفى الكويتي، فيما سبق هذه الاستهدافات تحليق مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي، حيث ارتكب منذ دخوله حيز التنفيذ مئات الخروقات، أسفرت عن استشهاد 492 فلسطينيًا وإصابة 1356 آخرين.