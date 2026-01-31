الأخبار
انفوجرافيك
بسبب حرب غزة
انفوجرافيك:
أزمة نفسية واجتماعية تضرب كيان الاحتلال
31 يناير 2026 . الساعة: 09:55 ص
الرسالة نت
.
حرب غزة
كيان الاحتلال
جنود الاحتلال
ازمة نفسية
أزمة نفسية واجتماعية خانقة تهدد جاهزية جيش الاحتلال القتالية
كبار السن في غزة يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية
11 شهيدًا بينهم عائلة كاملة في غارات "إسرائيلية" على خانيونس ومدينة غزة
حينما يرقص "وكلاء الاحتلال" على جراح أسود رفح
الديمقراطية للرسالة :العملاء طابور خامس في معركة التحرر ولن يكون لهم مكان في مستقبل فلسطين
الجهاد للرسالة: أدوات العدو لن تحتمي طويلاً بحصانته الأمنية والمقاومة تعرف طريقها إليهم
الشعبية للرسالة: العملاء خناجر مسمومة في ظهر شعبنا ومصيرهم مزابل التاريخ
فيديو مهين يشعل الغضب في غزة… الخائن غسان الدهيني يسيء لقائد من رفح
وزارة الصحة تنفي ادعاءات الاحتلال وتحذّر من ارتفاع وفيات وتشوهات الأجنة بغزة
انفوجرافيك:
ركيفت .. “جهنم على الأرض”
انفوجرافيك:
إغلاق ملف الأسرى يفتح اختبار الالتزام
انفوجرافيك:
كيف التزمت حماس باتفاق وقف إطلاق النار؟
