منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين انصياع يوتيوب لقرار الاحتلال بحظر قناتي الجزيرة والميادين

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، بأشد العبارات، انصياع منصة “يوتيوب” لقرار السلطات الإسرائيلية القاضي بحظر بث قنوات شبكة الجزيرة الإعلامية، وما رافقه من حجب لمواقعها الإلكترونية داخل إسرائيل، معتبرًا ذلك خطوة خطيرة تمس جوهر حرية التعبير وحق الشعوب في الوصول إلى المعلومات.

وأكد المنتدى في بيان صحفي أن هذا القرار يُشكّل إخفاقًا فاضحًا لشركات التكنولوجيا العالمية في الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تُلزمها بحماية حرية الرأي والتعبير ورفض الضغوط الحكومية الهادفة إلى حجب الحقيقة وإسكات الصحافة المستقلة.

كما أدان المنتدى الإجراءات التعسفية التي طالت قناة الميادين، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف المنصات الإعلامية التي تنقل الرواية المهنية وتكشف جرائم الاحتلال، وتسعى إلى تكميم الأفواه وتقييد التغطية الإعلامية، لا سيما في ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وشدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن حظر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية لوسائل إعلام دولية بذريعة “الأمن” يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في تلقي المعلومات ونقلها دون قيود.

وأعلن المنتدى تضامنه الكامل مع شبكة الجزيرة الإعلامية وقناة الميادين، ومع جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المستهدفة، مطالبًا منصات التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وعدم التحول إلى أدوات بيد سلطات الاحتلال لقمع الإعلام وحجب الحقيقة.

ودعا المنتدى المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الإعلام المستقل، ومساءلة الجهات التي تسعى إلى تطويع الفضاء الرقمي لخدمة سياسات القمع والتضليل.