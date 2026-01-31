كيف كسر غوارديولا الصمت؟.. تأثير تصريحات مدرب مانشستر سيتي على المشهد الرياضي والإعلامي الدولي

لم تكن كلمات بيب غوارديولا عن فلسطين مجرّد موقف عاطفي عابر، ولا خطابًا إنسانيًا نمطيًا يُقال في مناسبات خيرية، بل شكّلت صدمة أخلاقية داخل فضاء رياضي اعتاد الصمت، أو الاكتفاء بالحياد المريح.

في لحظة بدا فيها العالم الرياضي مترددًا، اختار أحد أكثر المدربين نفوذًا في كرة القدم العالمية أن يقول بوضوح: العالم ترك فلسطين وحدها.

من منصة رياضية إلى خطاب أخلاقي

غوارديولا، الذي يُنظر إليه عادة كعقل كروي بارد ودقيق، أعاد توظيف مكانته العالمية ليقدّم خطابًا يتجاوز الرياضة.

ظهوره مرتديًا الكوفية الفلسطينية، وافتتاحه كلمته بعبارة “السلام عليكم”، لم يكن تفصيلاً بروتوكوليًا، بل رسالة رمزية محسوبة حين قال "هذه ليست قضية بعيدة .. إنها قضية إنسانية تمسّ الجميع".

المدرب الإسباني لم يستخدم لغة سياسية مباشرة، لكنه اختار ما هو أعمق: لغة الضمير، مستحضرًا صور الأطفال تحت الأنقاض، ومحمّلًا أصحاب القرار مسؤولية الصمت والتواطؤ.

الشارع الرقمي

انتشرت مقتطفات خطاب غوارديولا بسرعة لافتة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا في أوروبا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.

وُصفت كلماته بأنها “الأكثر شجاعة من شخصية رياضية منذ بداية الحرب”.

في المقابل، أثار الخطاب جدلًا حادًا في بعض الدوائر الغربية، حيث اعتبره منتقدون “تسييسًا للرياضة”، وهي الحجة التقليدية التي تُستدعى كلما تعلّق الأمر بفلسطين.

اللاعبون والمدربون: دعم خجول وصمت محسوب

رغم عدم صدور بيانات رسمية واسعة من لاعبين أو مدربين كبار، إلا أن تفاعلات غير مباشرة ظهرت عبر الإعجابات والتعليقات على منصات التواصل.



مصادر قريبة من أندية أوروبية أشارت إلى تعاطف داخلي غير معلن مع خطاب غوارديولا.

هذا الصمت لا يُقرأ باعتباره رفضًا، بل خوفًا من كلفة الموقف في صناعة رياضية تُدار بعقود رعاية وضغوط سياسية.

الاتحادات الرياضية: حياد بارد

الاتحادات الدولية، وعلى رأسها فيفا ويويفا، التزمت الصمت الكامل تجاه تصريحات غوارديولا.

هذا الصمت عزّز انتقادات قديمة لهذه المؤسسات، التي تُعاقب اللاعبين على رموز سياسية بسيطة، لكنها تتجاهل مواقف إنسانية صريحة تصدر عن شخصيات بحجم غوارديولا.

بمعنى آخر، الحياد لم يكن بريئًا، بل استمرارًا لنهج تفادي الإحراج السياسي.

تأثير أبعد من اللحظة

الأثر الحقيقي لتصريحات غوارديولا لا يُقاس بعدد البيانات أو الردود الرسمية، بل في كسر حاجز الخوف أمام شخصيات رياضية أخرى، وإعادة طرح سؤال جوهري: هل الرياضة معزولة عن الألم الإنساني، أم أنها جزء من العالم ومسؤولة أخلاقيًا؟

بعد خطاب غوارديولا، لم يعد الصمت موقفًا محايدًا، بل خيارًا أخلاقيًا مكشوفًا.

موقف سيبقى

قد لا تغيّر تصريحات مدرب مجرى حرب، لكنها غيّرت نبرة النقاش، ووضعت شخصيات الرياضة أمام اختبار أخلاقي صريح.

الزمن الذي تُقاس فيه النجومية بالألقاب والأرقام، أعاد بيب غوارديولا تعريف على نحو مختلف: النجومية هي أن تستخدم صوتك حين يختفي صوت الضحايا.