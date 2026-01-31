المرزوقي للرسالة: الجرائم الإسرائيلية بغزة نموذج فاضح للافلات من العقاب

قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة تمثل نموذجًا فاضحًا للإفلات من العقاب في ظل صمت دولي مريب.

وأوضح المرزوقي لـ"الرسالة نت"، أن ما يُعرف بمجلس السلام أثبت عجزه الكامل عن كبح جماح العربدة الإسرائيلية، بل تحوّل إلى شاهد صامت على استئناف العدوان.

وأشار إلى أن الاحتلال يستغل هذا العجز لفرض وقائع جديدة على الأرض، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري مفتوح.

وأضاف أن استمرار الجرائم دون محاسبة يشجّع إسرائيل على المضي قدمًا في سياسات القتل والتدمير والحصار.

وأكد المرزوقي أن الشعب الفلسطيني يتعرض لاختبار قاسٍ، لكنه ما زال يقدّم نموذجًا نادرًا في الصمود والتمسك بالحقوق.

وشدد على أن غياب موقف عربي موحد وقوي يسهم في إطالة أمد المأساة ويمنح الاحتلال مزيدًا من الوقت.

وبيّن أن استعادة المبادرة تتطلب كسر منطق التطبيع المجاني، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني.

وختم المرزوقي بالدعوة إلى تحرك شعبي ورسمي عربي ودولي، يضع حدًا للجرائم ويعيد الاعتبار للقانون الدولي.