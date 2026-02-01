أمن المقاومة: الاحتلال يتعمّد استهداف مراكز توقيف العملاء خلال عدوانه على غزة

كشف مصدر قيادي في أمن المقاومة الفلسطينية؛ أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد خلال استهدافاته الأخيرة في قطاع غزة ضرب أماكن توقيف عناصر متورطين بالتخابر مع الاحتلال، في محاولة لإفشال الجهود الأمنية التي تقودها المقاومة.

وأوضح المصدر لـ"الرسالة نت" أن الاستهدافات الإسرائيلية جاءت بشكل مباشر وممنهج تجاه مواقع كانت تُستخدم لتوقيف عملاء تم اعتقالهم مؤخرًا، بعضهم ينتمي إلى عصابات عميلة كانت تنشط في تنفيذ مهام أمنية لصالح الاحتلال داخل القطاع.

وأضاف أن هذه السياسة ليست جديدة، بل تُشكّل امتدادًا واضحًا لنهج استخباراتي إسرائيلي خلال العدوان، استهدف بشكل متكرر أماكن احتجاز العملاء، في محاولة للتغطية على مخططات الاحتلال الاستخباراتية، وضرب المنظومة الأمنية للمقاومة.

وأكد أن أجهزة أمن المقاومة نجحت مؤخرًا في إحباط عدة محاولات معادية، نفذتها خلايا تابعة للاحتلال، كانت تهدف إلى زرع الفوضى الأمنية داخل غزة أو جمع معلومات ميدانية.

وأشار إلى أن عمليات المقاومة أفضت إلى اعتقال عدد من العملاء الذين كانوا بصدد تنفيذ مهام خطيرة، فيما قُتل عدد آخر منهم خلال الغارات التي استهدفت مواقع توقيفهم.

وشدد المصدر على أن المقاومة تواصل متابعة هذا الملف الحساس، ولن تسمح للاحتلال باستخدام عملائه كأداة لضرب الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن المعركة الاستخباراتية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية.