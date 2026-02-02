الطقس في فلسطين: أجواء باردة ومنخفض جوي ممطر يبدأ الثلاثاء

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، إن البلاد تشهد، اليوم الإثنين، أجواءً مغبرة وغائمة جزئيًا، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت الأرصاد أن الأجواء خلال ساعات المساء والليل تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة وباردة، لا سيما في المناطق الجبلية، فيما يُتوقع في ساعات الليل المتأخرة سقوط أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، مع رياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأشارت إلى أن البلاد ستتأثر، يوم الثلاثاء، بمنخفض جوي، حيث يكون الجو غائمًا وباردًا إلى شديد البرودة، مع انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل سرعتها إلى نحو 60 كم/ساعة، والبحر مائج.

وبيّنت الأرصاد أن يوم الأربعاء يشهد أجواءً غائمة جزئيًا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا خاصة في المناطق الجبلية، فيما تستمر درجات الحرارة بالارتفاع يومي الخميس والجمعة، مع بقاء الأجواء غائمة جزئيًا وباردة نسبيًا فوق المرتفعات.