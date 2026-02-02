الأخبار
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
خروقات متواصلة...هدنة على الورق ومجازر على الأرض
02 فبراير 2026 . الساعة: 10:25 ص
الرسالة نت
.
كلمات مفتاحية
حرب غزة
خروقات متواصلة
هدنة على الورق
أخبار رئيسية
المقابر العشوائية في غزة.. قبور اضطرارية فرضتها الحرب وجرح مفتوح في ذاكرة المدينة
سموم تحت الأنقاض: النفايات الإلكترونية قنبلة صامتة تهدد حياة غزة
غزة خلف البوابات المغلقة: المعابر كسلاح حرب
"جدار الدموع" في نيويورك يوثّق أسماء آلاف أطفال غزة ويُسقط
الصحة للرسالة: تأخير سفر الجرحى والمرضى يعني حكمًا بالموت
حماس والمفاوضات: ثبات استراتيجي ومرونة محسوبة
العشائر: استهداف مراكز الشرطة محاولة لزعزعة الأمن المجتمعي بغزة
