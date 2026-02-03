صباحي للرسالة: الإجراءات الإسرائيلية بغزة انتهاك فاضح للاتفاقيات الدولية 

قال السياسي المصري المعروف حمدين صباحي إن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة تمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية ولقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أنها تعكس إصرارًا إسرائيليًا على تقويض أي مسار للتهدئة والاستقرار.

ووصف صباحي لـ"الرسالة نت"، هذه الممارسات بأنها «صفعة متتالية» للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي صنّف نفسه رئيسًا لما يسمى «مجلس السلام الدولي»، في وقت تواصل فيه إسرائيل ارتكاب جرائم حرب تؤكد رغبتها الواضحة في استمرار الحرب وعدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة.

وأكد أن فتح معبر رفح حق قانوني دولي خالص، تكفله الأعراف والقوانين الدولية، وأن تدمير المعبر أو تعطيله يشكل انتهاكًا مباشرًا للاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية مصر العربية.

وأشار صباحي إلى أن مصر أصرت على إفشال مخطط التهجير، وأن عودة الفلسطينيين، ولو بهذا العدد، تمثل كسرًا واضحًا لإرادة إسرائيل الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تفتيش وتحقيق وترهيب بحق العائدين يندرج في إطار محاولات التهديد والضغط النفسي، بهدف ثني الفلسطينيين عن العودة إلى وطنهم.

وشدد صباحي على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق والالتزام الكامل ببنوده، لافتًا إلى أن المقاومة الفلسطينية نفذت كل ما هو مطلوب منها ضمن هذا الاتفاق، وأن أي إخلال به يتحمل الاحتلال مسؤوليته الكاملة أمام المجتمع الدولي.