غوتيريش: يجب تسهيل مرور المساعدات لغزة سريعا ودون تقييد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إنه يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة بما في ذلك عبر معبر رفح.

وأكد غوتيريش أن أي حل مستدام بغزة يجب أن يتسق مع القانون الدولي وأن يؤدي إلى حكم فلسطيني موحد وشرعي ومعترف به دوليا.

وشدد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب أن تبقى كذلك.

وأشار غوتيريش إلى أن "أكثر من 37 ألف فلسطيني نزحوا في الضفة الغربية خلال عام 2025 مع مستويات قياسية من عنف المستوطنين".

وأضاف أن على "إسرائيل" التزام قانوني باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها.

وتابع غوتيريش أن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يجب أن تتحقق.